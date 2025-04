SAN BENEDETTO – Domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli elettori saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari:

1- l’abrogazione totale della legge a disciplina dei licenziamenti illegittimi nei contratto di lavoro a tutele crescenti;

2- l’abrogazione parziale della legge a disciplina dei licenziamenti e relativa indennità nelle piccole imprese;

3- l’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

4- l’abrogazione totale della legge sull’esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici;

5- la modifica della legge a disciplina del conseguimento della Cittadinanza italiana, che comporta il dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza.

Gli elettori che si trovano fuori dai confini italiani in via temporanea e per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni potranno richiedere di esercitare il diritto al voto per corrispondenza, facendone richiesta al Comune di residenza. L’elettore che intende avvalersi di questa modalità di voto dovrà compilare la domanda utilizzando il modello predisposto (disponibile in fondo all’articolo) e farla pervenire al Comune di residenza entro il termine del 7 maggio. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un proprio documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Gli elettori che appartengono alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e gli elettori domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati potranno votare mediante apposite modalità anche negli Stati dove non è possibile esercitare il voto per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Per ogni ulteriore necessità, l’Ufficio elettorale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30 e resterà aperto anche nei seguenti giorni e orari:

venerdì 6 giugno orario continuato dalle 9alle 18;

sabato 7 giugno orario continuato dalle 9 alle 18;

domenica 8 giugno orario continuato dalle 7 alle 23;

lunedì 9 giugno orario continuato dalle 7 alle 15.

L’Ufficio Elettorale risponde al numero di telefono 0735 794575, agli indirizzi e-mail elettorale@comunesbt.it o comunesbt@comunesbt.it e all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC protocollo@cert-sbt.it.