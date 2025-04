SAN BENEDETTO – Il 10 aprile 2025 la Polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo. Anche quest’anno la ricorrenza rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato.

Ad Ascoli Piceno è stata deposta una corona di alloro da parte del Sig. Prefetto di Ascoli Piceno dottor Sante Copponi unitamente al Sig. Questore della Provincia di Ascoli Piceno dottor Aldo Fusco, presso il monumento ai caduti presente in Questura. Successivamente la celebrazione si è spostata nella bellissima cornice del Teatro Concordia di San Benedetto.

Presenti il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno, il Procuratore Capo presso il Tribunale di Ascoli Piceno dottor Umberto Gioele Monti, il Sindaco di San Benedetto dottor Antonio Spazzafumo, il sindaco di Ascoli Piceno dottor Marco Fioravanti, con altri sindaci della provincia, i Sigg.ri Comandanti Provinciali delle Forze di Polizia. Nel contesto hanno partecipato alla celebrazione anche moltissimi studenti della provincia che, nel corso dell’anno, hanno preso parte alle attività di educazione alla legalità.

Molte le onorificenze e le ricompense conferite durante la cerimonia per coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie, quali il salvataggio di vite umane o in operazioni di polizia giudiziaria. Sono stati concessi un encomio solenne, cinque encomi e una lode ad altrettanti poliziotti.

Sono stati concessi di seguito

Encomio Solenne: all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Carrotta Antonio;

Encomio: al Vice Questore della Polizia di Stato Curcianelli dr. Andrea; al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Tacconi Claudio; al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Di Giammichele Nando;

Encomio: al Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato Ilaria Catalini;

Encomio: all’Agente Scelto della Polizia di Stato De Francesco Cosimo;

Lode: al Vice Ispettore della Polizia di Stato Sardini Gabriele.

Si rende assolutamente necessario ringraziare le Forze di Polizia per il costante impegno che è declinabile non soltanto nell’efficienza degli interventi operati ai fini della sicurezza pubblica, ma anche nelle numerose iniziative di prossimità che vengono organizzate durante tutto l’anno. Un nucleo imprescindibile è quello della vicinanza ai cittadini perché prima di essere professionisti, la Polizia di Stato si compone di uomini che guardano ai valori e alla moralità.