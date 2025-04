CUPRA MARITTIMA – Il giorno 26 aprile 2025, dalle ore 19 alle ore 24, si svolgerà una gara di pesca sportiva, di Surf Casting Catch & Release, dalla spiaggia nel Comune di Cupra Marittima, lungo il tratto di litorale situato a partire da 100 metri a sud dallo Chalet Gabry fino al confine con il comune di Grottammare.

La Capitaneria di Porto di San Benedetto ha reso noto, con l’ordinanza n. 12 dell’11 aprile 2025, che il tratto di mare antistante il luogo dalla suddetta manifestazione sportiva, per un’ampiezza verso mare di mt. 200, sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, praticare la balneazione e qualsiasi altra attività natatoria, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Non sono soggette al divieto le unità e il personale facenti capo all’organizzazione, partecipanti alla manifestazione e in servizio di assistenza, le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio.