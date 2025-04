SAN BENEDETTO – A.S.D. Atletico Mariner comunica che il centrocampista classe 2006 Leandro Lalaj è stato convocato con la Rappresentativa Regionale Marche Under 19 per affrontare il Torneo delle Regioni 2025 che si svolgerà dal giorno 11 al 18 aprile in Sicilia.

La squadra marchigiana è stata inserita nel Girone A con Basilicata, Sicilia e Lombardia.

Di seguito il programma gare del girone:

Sabato 12 aprile: Marche – Lombardia

Domenica 13 aprile: Sicilia – Marche

Lunedì 14 aprile: Marche – Basilicata

Esprimiamo la nostra immensa soddisfazione per questa convocazione meritata e facciamo un grande in bocca al lupo a Leandro per questa nuova e fantastica esperienza!