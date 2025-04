SAN BENEDETTO – La stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli continua a essere un luogo di frustrazione per i viaggiatori a causa di tornelli non funzionanti e significative barriere architettoniche che ostacolano l’accesso. Nonostante gli sforzi per modernizzare le strutture, ad oggi, la Stazione risulta priva di tornelli automatici funzionanti e obliteratrici non operativi, lasciando di fatto un vuoto nel sistema di regolamentazione degli accessi. Oltre ai tornelli non funzionanti, un altro grande problema della stazione è rappresenta dall’assenza di elevatori o ascensori per l’accesso al secondo binario, determinando così grosse difficoltà nei confronti dei passeggeri con disabilità motorie.

L’assenza di ascensori e infrastrutture non a norma sono rinvenibili anche nella Stazione ferroviaria di San Benedetto, di fatto i binari 2 e 3 sono raggiungibili soltanto attraverso due ripide rampe di scale e le banchine non sono a norma di legge vista anche l’assenza di ausili per ipovedenti o persone non vedenti: come i chiodi podo-tattili per esterni. Quest’ultimo rappresenta un tema già affrontato e dibattuto in precedenza [QUI].

La competenza per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie italiane è principalmente attribuita a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Fs); il Sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al dirigente dell’Area Urbanistica Giorgio Giantomassi, più volte sono intervenuti sollecitando Rete Ferroviaria Italiana affinché intervenga su una serie di criticità tra cui la sicurezza dei percorsi di accesso dall’esterno, la conformazione non ergonomica delle sedute della sala d’attesa, la difficoltà per persone con carrozzina di accedere al bancone della biglietteria, l’assenza di una nursery per l’allattamento e il cambio dei neonati, la mancanza della previsione di sistemi di comunicazione accessibile alle persone sorde (display in biglietteria, sala d’aspetto e binari su cui riprodurre gli avvisi vocali con messaggi di testo). Nonostante i solleciti da parte dell’amministrazione comunale ad oggi non ci sono notizie circa il progetto di modernizzazione delle stazioni ferroviarie.