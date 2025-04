Verso Teramo-Samb, Palladini con 2 risultati su 3, come la affronterà? Il dibattito a “Scienziati”

[VIDEO] Fratini: "Giochiamocela con le nostre caratteristiche". Perotti: "Perdere sarebbe un rischio". Tommolini: "Samb non deve avere pressione psicologica". Di Salvatore: "Per loro ultima spiaggia, occhio a giocare per il pari"