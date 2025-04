SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto martedì 8 aprile, al teatro Concordia di San Benedetto, il quinto appuntamento della VII edizione della rassegna In art, a cura dell’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini.

L’evento, dal titolo “La ballata delle donne”, ha visto protagoniste l’artista Claudia Cundari e la cantattrice Rossella Seno, accompagnata dai musicisti Lino Rufo e Fabrizio De Melis. Presenti tra il pubblico anche le consigliere del comune di San Benedetto, Giselda Mancaniello e Sabrina Merli, che si è complimentata con la direttrice artistica della kermesse per l’originalità, la qualità e l’eleganza degli eventi che organizza.

Ad aprire la serata l’incontro “I palpiti delle donne”, con l’artista Claudia Cundari, che ha dialogato con l’avvocato e poeta Gianni Balloni. Un viaggio nell’arte e nella pittura di un’artista matura e raffinata, nelle cui opere si avverte forte la tensione verso un qualcosa di alto e sublime, che si eleva verso il cielo, verso una dimensione altra da noi, proprio dove spingono i sogni, di cui la Cundari si è definita “cacciatrice”, perché “i sogni aiutano ad affrontare i momenti difficili”, e a cui anelano i suoi volti di donna- ne ha dipinti ben 140 – visi angelici e sognanti, carichi di dolcezza e ispiratori di gioia e di pace. Come ha confessato l’artista, lei dipinge solo quando si trova in uno stato di grazia e di serenità, quella serenità che spera riescano a trasmettere le sue opere: “L’opera è di chi la guarda, di chiunque può trarne un pensiero, una gioia, una condivisione. Mi piace pensare che le mie opere diano serenità e pace a chi le possiede”. E a proposito del suo essere artista ha aggiunto: ” Il mio intento non è quello di insegnare qualcosa, ma solo di trasmettere delle emozioni con grande umiltà, perché il quadro è la condivisione di un momento che ho fissato nel tempo”.

Dipinti, dunque, che pongono al centro la figura femminile, con tutto il suo bagaglio di pensieri e di emozioni: “Per me la figura femminile è il fulcro di tutto: la donna è l’anima pura, è donatrice di vita, è un essere dolce e sensibile”. Ma anche l’aspetto sacro è molto importante nelle sue opere pittoriche, come lei stessa ha spiegato: “Per me la parte religiosa è tutto, è lo spirito che spinge a vedere le cose più piccole e insignificanti e spesso l’artista è proprio colui che riesce a cogliere le cose più piccole e a trasferirle nella sua arte, è una cosa che scende dall’alto”. Poi, parlando dell’arte in generale, ha dichiarato: “Per me l’arte è disciplina, talento, ricerca, studio, lavoro, allenamento, proprio come per gli atleti”. Sempre pronta a lavorare e a sperimentare nuove forme d’arte, dal 2019, oltre alla pittura, Claudia Cundari ha iniziato un nuovo percorso, quello della scultura, per poter toccare con mano i suoi volti di donna. Il suo cammino artistico, però, non si ferma: la Cundari ama sperimentare e anche nella pittura si sta evolvendo verso “l’eliminazione delle forme e delle linee in favore dell’uso del colore”, aspetto, comunque, dominante in tutte le sue opere. L’artista, inoltre, ha voluto dimostrare la stima e l’affetto che nutre verso l’associazione Rinascenza facendo, con grande generosità, un dono prezioso e raffinato a tutti i presenti: una splendida litografia numerata e firmata che raffigura a grandezza originale il suo dipinto “Capricci di stelle” (olio su tela con foglia oro).

La serata è proseguita con lo spettacolo “Canzoni e altre inquisizioni”, con Rossella Seno (voce), Lino Rufo (chitarra e voce) e Fabrizio De Melis (violino, viola e armonica). Un connubio tra musica e parole, su testo di Fede Torre e con le voci fuori campo di Francesco Pannofino, Shel Shapiro, Leo Valli, Giancarlo Magalli e Mita Medici; un incontro, dunque, tra la parola recitata e quella cantata perché le canzoni, come ha detto la Seno citando Bob Dylan, “sono state scritte per essere cantate”. Un percorso affascinante attraverso gli ideali e i valori che la musica ha saputo esprimere nei vari decenni, un inno alle emozioni e ai sentimenti che la canzone d’autore è riuscita a regalare al mondo, uno sguardo sincero e partecipe sulla vita, che la vera arte ha da sempre incarnato e rappresentato. Una lunga e intensa “ballata”, quindi, ricca di suggestioni e di contenuti, in cui si sono affollati e avvicendati ricordi, profumi, immagini e sogni, dando vita a un caleidoscopio di colori e di sfumature emozionali, le diverse sfumature del sentimento per eccellenza, l’amore, qui declinato in tutte le sue forme. Una coinvolgente reinterpretazione personale e originale di tanti brani che hanno fatto la storia della musica italiana, di cui i tre artisti hanno saputo restituire al pubblico il senso più autentico e profondo, commuovendo e toccando le corde dell’anima.