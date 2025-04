ANCONA – Ieri, 8 aprile 2025, alle ore 16, presso l’aula Magna del Seminario Regionale di Ancona, Mons. Angelo Lameri, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma, ha presentato una Lectio Magistralis sulla tesi di dottorato di Gian Luca Pelliccioni: “La dimensione iniziatica nei riti di ordinazione. «Agnosce quod ages, imitare quod tractabis»”. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona e curato dal prof. Mario Florio, già preside dell’Istituto per due mandati (2007/2010 -2010/2013). Era presente anche il prof. Giovanni Frausini.

Don Gian Luca Pelliccioni è presbitero della diocesi di San Benedetto, già direttore della Scuola di Formazione Teologica dal 2015 al 2020 dove ha insegnato Teologia Fondamentale. Attualmente oltre a continuare la docenza della suddetta disciplina è responsabile della rivista “Formazione teologica” della scuola. “La teologia è importante anche per la pastorale e la vita spirituale della Chiesa”, riferisce il neodottore, “studiare, aggiornarsi, soprattutto oggi, è fondamentale. Riflettere sulle fonti della Rivelazione significa anche essere fedeli al Signore, attenti ai tempi ed è anche un’ascesi”. Don Gian Luca essendo stato parroco di diverse comunità parrocchiali ha acquisito anche competenze pastorali potendo così coniugare lo studio della teologia sacramentaria e liturgica e alla prassi pastorale.

Il prof. Mario Florio, nell’introdurre l’evento ha sottolineato che questo atto accademico è molto significativo in quando è dedicato alla memoria del chiarissimo professore Agostino Gasperoni, e nel quadro della cattedra a lui dedicata. Il prof. Gasperoni oltre ad essere stato docente di Sacra Scrittura e aver scritto saggi intensi, insieme ad altri colleghi fu uno degli artefici della realizzazione in Ancona della Specializzazione in Sacramentaria e nel periodo dal 2001 al 2007 ricoprì per due mandati l’incarico di Preside dello stesso Istituto. Gasperoni ci ha lasciato nel 2012.

A dare lustro alla presentazione della pubblicazione del testo della tesi di dottorato di Gian Luca Pelliccioni è stata soprattutto la presenza del Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma, mons. Angelo Lameri, il quale è stato anche il direttore del lavoro svolto da Pelliccioni. “Le pubblicazioni del prof. Lameri sono veramente tante” ha ricordato il prof. Florio, “ma voglio citarne almeno due, le più recenti: nel 2020 con il prof. Roberto Nardin all’interno dei trattati di Teologia della Quiriniana ha pubblicato il trattato dedicato alla Sacramentaria Fondamentale. Ultimissimo, nel 2024 si sofferma su una categoria critica, relativa al rapporto tra teologia sacramentaria e celebrazione dei sacramenti e viceversa che hanno avuto sempre una parola «in mezzo» che è più cara al diritto canonico: «validità» edito dalla San Paolo”.

Il prof. Lameri Ordinario di Liturgia e Sacramentaria Generale alla Facoltà di Teologia alla Pontificia Università Lateranense riguardo il lavoro del neo dottore così si è espresso: “La ricerca attuale ha infatti decisamente imboccato la direzione del superamento del dualismo tra forma e contenuto per porre una sempre più marcata attenzione al linguaggio rituale, da considerarsi non riduttivamente come un insieme di «cerimonie», ma come esperienza decisiva in cui la fede si mostra in «atto». Lo statuto proprio del sacramento infatti è quello di «actio», di essere azione, evento. Ciò conduce un ripensamento del concetto di forma che individua la celebrazione come luogo sorgivo per l’intelligenza del sacramento. Questo modello di riflessione liturgico-sacramentaria in Italia trova la sua espressione più significativa nella scuola di Santa Giustina a Padova, dove da anni è attivo un centro accademico di eccellenza per lo studio della liturgia e della sacramentaria. In questa prospettiva da segnalare anche il ciclo di licenza in teologia sacramentaria dell’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona, aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Il percorso scientifico di Gian Luca Pelliccioni risente delle prospettive e delle piste di riflessione tracciate dai due sopra menzionati centri accademici. Egli però non si è limitato a riprodurre pedissequamente le linee di riflessione sopra citate, ha cercato anche di andare oltre con una ricerca di natura interdisciplinare e transdisciplinare. In particolare si presenta originale l’ermeneutica adottata: gli attuali riti di ordinazione sono letti nella loro dimensione iniziatico-liminale con l’apporto delle acquisizioni delle scienze antropologiche”.

L’intervento dell’autore ha spiegato che la dimensione iniziatica è presente e determina la natura dei riti liturgici di ordinazione. “Essa non consiste in un percorso a gradini strutturato come «cursus honorum» ma assume piuttosto la forma di una «V», di una parabola, in cui si «discende per risalire trasformati», in analogia alla forma delle vasche battesimali proto-cristiane che imitavano il movimento teologico del mistero pasquale di Cristo”.

Lameri, nella conclusione della presentazione del libro di Pelliccioni ha dichiarato che: “La lettura dello studio di Gian Luca Pelliccioni, nel suo intrecciare liturgia-sacramentale ed ecclesiologia, favorirà sicuramente ulteriori approfondimenti e potrà suscitare nuove ricerche stimolate dalle intuizioni offerte”.