SAN BENEDETTO – Continuano le iniziative dell’Avis di San Benedetto del Tronto a favore della promozione della donazione del sangue. Sabato 12 e domenica 13 aprile all’interno del Decathlon di Porto D’Ascoli in orario di apertura sarà allestito uno stand informativo per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue.

Lo Stand informativo si rivolge principalmente ai giovani e/o gli sportivi al fine di incrementare la presenza di volontari che con il dono del sangue possono aiutare i tanti malati e chi ne ha bisogno.

L’occasione della presenza di operatori Avis darà informazioni anche sul bando scuola in corso rivolto agli studenti degli istituti superiori che si diplomeranno a giugno 2025, l’Avis ha messo a disposizioni 15 borse di studio (bando consultabile anche nel sito del Comune di San Benedetto nella sezione “Avvisi”).

In occasione dell’evento Decathlon con la collaborazione della Croce Rossa, sarà possibile, per i nuovi aspiranti donatori che faranno richiesta di iscriversi all’Avis di San Benedetto, di effettuare in tempo reale l’elettrocardiogramma refertato a cura della stessa Croce Rossa ciò al fine di accelerare l’abilitazione a diventare donatore di sangue. A tutti i donatori Avis iscritti all’Avis di San Benedetto inoltre nei giorni 12 e 13 aprile sarà riservato uno sconto del 15% al Decathlon anche sui prodotti già in promozione.

