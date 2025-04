SAN BENEDETTO – Da T’nella a Laura Kuman la storia delle donne a San Benedetto del Tronto dal secolo scorso ad oggi. Ancora una lo shop Ripani bags alza il sipario sul pianeta femminile per analizzarne a 360 gradi la sua evoluzione. Cinzia Carboni e Fania Pozielli dialogheranno tra il romanzo e la realtà. Le letture saranno di Chiara Sebastiani mentre gli intermezzi musicali saranno affidati ad Ilaria Roscioli.

La Famiglia Ripani orgogliosa della sua azienda che produce l’accessorio più importante per la donna valorizza proprio in città con i suoi appuntamenti mensili le problematiche della società locale, ne studia i comportamenti e li mette in discussione con gli ospiti che riceve nel suo negozio. E tra i meriti della famiglia Ripani c’è quello di sensibilizzare attraverso i confronti col pubblico l’attenzione sul mondo femminile. Sempre l’Azienda Ripani offrirà l’aperitivo al termine dell’incontro con ingresso gratuito. L’accoglienza spetterá agli alunni dell’istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto.

L’evento si svolgerà sabato 12 aprile alle ore 16:45, in via S. Martino n. 16.

Di seguito la locandina dell’evento.