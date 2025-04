SAN BENEDETTO – L’Associazione Culturale Giungla Collective presenterà la terza edizione della Festa del Cinema Pirata, in programma dal 27 al 29 giugno 2025, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto. Un festival indipendente dedicato agli autori italiani under 35 e alle opere che si distinguono per coraggio, visione e originalità. Qui non esistono categorie: nessuna distinzione tra corto o lungo, documentario o finzione. Conta solo la forza del film.

Nel corso delle prime due edizioni, la Festa del Cinema Pirata è diventata un riferimento per il nuovo cinema italiano, ospitando registi emergenti, professionisti del settore e un pubblico sempre più partecipe, curioso e appassionato. Tra proiezioni, incontri, dibattiti e momenti informali, il festival si conferma come uno spazio libero e comunitario, dove il cinema incontra la realtà, senza mediazioni.

Tutti i selezionati saranno ospitati dall’organizzazione e coinvolti in incontri pubblici. Iscrizioni su FilmFreeway: https://filmfreeway.com/FestadelCinemaPirata

Giungla Collective è un’associazione culturale nata nel 2022, attiva nella produzione di cortometraggi e nell’organizzazione di eventi cinematografici e culturali. Nel 2023 ha lanciato la rassegna Altra Marea, con proiezioni di film come Re Granchio e Margini, e ospiti d’eccezione. Con il cortometraggio Forza e Coraggio ha ricevuto la Menzione Speciale Ugo Adilardi al Premio Cesare Zavattini, raccontando i 100 anni della Sambenedettese in una storia che ha viaggiato tra festival e rassegne internazionali.

Con oltre 500 tesserati attivi, Giungla porta avanti iniziative di cinema, arte e stand-up comedy per la comunità di San Benedetto del Tronto.

Per maggiori informazioni visita il sito https://festadelcinemapirata.it/