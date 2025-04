SAN BENEDETTO – Il signor Marco Benso è scomparso la mattina del 29 luglio 2024 e, ad oggi, ancora non si hanno sue notizie. L’ultimo suo avvistamento è avvenuto nel paese di Rocca di Cambio, in provincia dell’Aquila; quando è scomparso indossava una maglietta del brand Nike con scritta “Just do it”, dei pantaloncini rossi, dei calzini bianchi e un paio di scarpe scure da trekking.

Marco Benso è scomparso all’età di 88 anni, è alto 1,65 m, ha i capelli bianchi e gli occhi di colore marrone. La moglie e la figlia cercano disperatamente il loro caro scomparso e, per cercarlo, stanno distribuendo i volantini anche per la città di San Benedetto e dintorni”.

Chiunque avesse visto o ha notizie su Marco Benso non esiti a chiamare i seguenti numeri di telefono:

-forze dell’ordine al 112;

-il Comitato Scientifico di Ricerca Scoparsi Odv 3881894493;

-i familiari al numero 3381027537.