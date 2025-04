MACERATA – Dal 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada, i reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata hanno incrementato i servizi di controllo del territorio volti alla verifica del rispetto delle nuove normative, ma anche finalizzati a prevenire e reprimere ogni tipo di reato, da quelli contro il patrimonio al traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, sono stati attuati posti di controllo sulle principali arterie stradali e controlli nelle vicinanze degli obiettivi sensibili. Nel corso dei controlli, che hanno riguardato tutta la provincia, dai centri costieri all’entroterra, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 26 persone per guida in stato di brezza alcolica, altre 6 per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 2 per rifiuto di sottoporsi all’esame dell’etilometro. In 6 circostanze le suddette violazioni al codice della strada sono state comminate a seguito dell’intervento delle pattuglie per il rilievo di sinistri stradali.

Il tasso alcolemico accertato è variato da 0,65 g/l a 2,53 g/l, con la maggior parte dei casi rientrante nell’intervallo da 1 a 1,5 g/l. In ogni caso, sono stati ritirati i documenti di guida dei conducenti, mentre i veicoli sono stati spesso affidati a persone di fiducia, indicate dagli interessati. In 7 casi si è proceduto al sequestro amministrativo dei mezzi.

Nel corso delle operazioni di controllo, le verifiche si sono concentrate e si concentreranno su tutte quelle condotte con possibili ripercussioni sull’incolumità delle persone: dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti alla velocità eccessiva, senza dimenticare l’importanza dell’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di protezione. Il mancato rispetto alle regole del codice della strada è spesso la causa dell’elevato numero di sinistri stradali che si sono verificati in provincia.

In particolare, questo Comando Provinciale dal 14 dicembre scorso ha rilevato n. 257 sinistri stradali, di cui 2 mortali e 70 con feriti, con circa 100 persone rimaste infortunate.