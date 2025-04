SAN BENEDETTO – Chi va a camminare sulla spiaggia, lo sa bene. Spesso si forma una schiuma sulla banchina trascinata dalle onde del mare, è successo anche nella mattinata di oggi a San Benedetto e non è un fenomeno affatto raro da vedere nelle nostre spiagge.

Ma perché si verifica? Come riportato da Geopop, molti pensano che sia un segno di inquinamento, ma in realtà è molto probabile che il fenomeno sia dovuto alle molecole, prevalentemente proteine, di origine biologica che si formano in mare. In esso infatti c’è un’immensa quantità di materiale organico (alghe, fitoplancton, animali) che rappresentano una fonte continua di materia. Dopo la loro morte di questi organismi vengono rilasciate proteine, carboidrati, zuccheri, amminoacidi o lipidi.

Qui la spiegazione scientifica completa di Geopop.