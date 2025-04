SAN BENEDETTO – Nel corso di una conferenza stampa il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il presidente della Provincia Sergio Loggi, i consiglieri provinciali Gino Micozzi e Daniele Tonelli hanno presentato i contenuti della convenzione, che verrà sottoscritta dai rispettivi dirigenti nei prossimi giorni, in base alla quale l’Amministrazione provinciale cede in comodato gratuito al Comune, oltre alle aree già utilizzate dall’ente comunale (come ad esempio quella che ospita l’area sosta camper), ulteriori aree situate al di sotto del tracciato sopraelevato della S.P. 237 (meglio nota come soprelevata Ascoli Mare) per un totale di circa 4.200 metri quadrati. Le aree che passano in gestione al Comune sono situate in via del Cacciatore, via del Passero, via della Pizzarda, via Scarlatti e via Mare.

L’operazione, da tempo auspicata per dare una risposta alla carenza cronica di parcheggi nell’area della città a ridosso della zona turistica, ha richiesto diversi passaggi. “La cosa più importante da fare – ha spiegato il consigliere provinciale con deleghe a Viabilità e Ambiente Daniele Tonelli – era prioritariamente quella di procedere alla manutenzione dei viadotti, e per questo sono stati investiti 1,8 milioni di euro. Solo dopo la fine dei lavori si è potuto procedere all’intesa con il Comune di San Benedetto”.

Per il sindaco Spazzafumo la soddisfazione è grande: “Da diversi anni questo Comune cercava una soluzione, voglio evidenziare i vantaggi per l’area di Porto d’Ascoli che ora avrà a disposizione circa 100 posti auto in più completamente gratuiti”.

Sulla stessa linea il presidente Loggi: “È un momento importante, che dà risposte ad una città come San Benedetto del Tronto che chiede più spazi per la sosta. Ringrazio i consiglieri Tonelli e Micozzi che hanno preso in mano la questione lavorando sulla convenzione insieme agli uffici provinciali. Per la Provincia questo passaggio è importante perché viene sgravata da un onere importante, quello della manutenzione delle aree in questione. Questo obiettivo che si raggiunge è la dimostrazione che la collaborazione tra gli enti porta sempre a risultati positivi.”