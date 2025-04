Ristrutturare casa in modo poco invasivo, i consigli dell’architetto Laura Bastarelli

Rinnovare un appartamento può sembrare complicato e costoso, ma non è necessariamente così, o perlomeno non sempre. L’architetto Laura Bastarelli ci suggerisce le strategie per rinnovare la nostra casa in tempi brevi e senza spendere una fortuna. L'architetto riceve in via Ischia I 305, a Grottammare. Tel. 328 317 0459

di Redazione