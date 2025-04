Una giornata indimenticabile è stata vissuta dalla famiglia di Giorgio Ciabattoni, tornati in Italia per festeggiare con amici e parenti, l’evento è stato allietato dalle prelibatezze di mare del ristorante “Da Federico” e dalla raffinata Bollicina Imperator 24k.

Non sono mancati i momenti di divertimento, grazie alla musica dal vivo offerta dal fedele gruppo di Giorgio, con la presenza di Cesare Gregori e Bruno Chelli, che con Giorgio hanno intrattenuto gli ospiti con le loro melodie coinvolgenti.

Durante la cerimonia, Giorgio ha voluto esprimere la sua gratitudine a sua moglie, Tamara Mazza, che per via degli impegni artistici del marito in giro per l’Europa, ha gestito in modo magistrale qui in Italia la cura dei gemelli, un grazie anche al primogenito Emanuele Ciabattoni che ha dato un grande supporto a tutto il percorso con l’aiuto di tutta la famiglia, amici e parenti, madrine e padrini.

La festa si è conclusa con un saluto poiché tutta la famiglia riparte per Bucarest, dove a giorni Giorgio uscirà con il nuovo singolo “Amore lontano”, dedicato proprio alla sua amata famiglia.

Una bella festa, ricca di amore e di musica, che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti!