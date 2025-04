VERONA – Questa mattina, 7 aprile, presso lo stand della Regione Marche, la Banca del Piceno ha assegnato il premio “Talenti & Imprese” 2025 a Il Conte Villa Prandone, nell’ambito della rinomata fiera internazionale Vinitaly.

“Non ci può essere un’impresa vincente senza il talento di un imprenditore” recita il claim della Banca del Piceno di Credito Cooperativo per descrivere la finalità dell’iniziativa rivolta alle aziende ed enti del territorio per premiarne la capacità imprenditoriale, assegnando il premio “Talenti & Imprese”, marchio registrato istituito nel 2017 dalla banca in questione, a chi si è distinto in particolar modo nei settori economia e ricerca, volontariato sociale, cultura e sanità, allo scopo di valorizzare le aziende del territorio.

Quest’anno l’impresa vincente è l’azienda vitivinicola di Monteprandone Il Conte Villa Prandone, nota principalmente per la produzione di vini cru e caratteristici della zona in cui sorge, sulle colline del Piceno, tra il mare Adriatico e i Monti Sibillini, al centro di 50 ettari di vigneti in proprietà, in Contrada Colle Navicchio. Un’attività portata avanti con impegno, passione e dedizione dal lontano 1956.

«Questo premio, per il quale ringraziamo la Banca del Piceno, ci gratifica profondamente e ci induce, al contempo, a fare sempre meglio – ha dichiarato Emmanuel De Angelis, uno dei titolari della cantina Il Conte Villa Prandone – continuando un percorso iniziato da anni a sostegno del nostro prodotto, della qualità e del territorio. La cantina Il Conte Villa Prandone si impegna costantemente a diffondere i propri vini all’interno del mercato non solo nazionale ma anche e soprattutto internazionale in cui è già presente in oltre 40 Stati, portando così il nostro territorio all’estero. Il Vinitaly, poi, è una bella occasione in quanto vetrina importante, un punto di riferimento del settore enologico nell’ambito del quale riusciamo a incontrare buona parte della nostra clientela nel mondo. Vorrei ringraziare, infine, tutta la mia famiglia senza la quale non saremmo arrivati a questo risultato: la nostra azienda è composta da quattro fratelli con le rispettive famiglie, uniti per portare avanti un progetto iniziato 50 anni fa da mio nonno, proseguito da mio padre ed ereditato, oggi, da noi».

«È sempre una gioia per la Banca del Piceno, per sua natura vicina al territorio, premiare un’azienda locale» ha affermato il Presidente Sandro Donati, aggiungendo: «Il Conte Villa Prandone si è contraddistinto per la sua capacità di fare impresa nel comparto vitivinicolo il quale gioca un ruolo fondamentale nell’economia marchigiana. È importante riconoscere e valorizzare questo settore che, oltre a rappresentare tradizionalmente identità e cultura locali, ha creato e continua a creare posti di lavoro e, dunque, benessere del territorio».