SAN BENEDETTO – Dopo il premio Speciale al Cortometraggio del Terramia Festival e come Migliore Attore Protagonista 2025 per l’interprete Niccolò Scarnato, lo short film “Le ali invisibili”, diretto da Marco Trionfante è stato selezionato da Rai Cinema per il Festival dedicato alla cinematografia sociale, Tulipani di Seta Nera.

Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, è una manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale “L’Università Cerca Lavoro”, dal 2007 su idea di Paola Tassone.

La rassegna ha l’obiettivo di promuovere le opere audiovisive, che meglio rappresentano il racconto dei temi sociali e della sostenibilità. Ogni opera cinematografica viene scelta per rappresentare la diversità e la fragilità di persone e luoghi, per integrarne i bisogni e proteggerne lo sviluppo.

Le ali invisibili, diretto da Marco Trionfante e con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Flaherty, si distingue per la sua capacità di raccontare una realtà complessa con delicatezza e autenticità. Niccolò interpreta il protagonista Alessio, un giovane con autismo che interpreta se stesso, portando sullo schermo tutta la forza, la sensibilità e la verità della sua esperienza personale.

La colonna sonora è firmata Cristiano Corradetti e il brano di Gianna Nannini ha reso Le Ali Invisibili un’opera di grande impatto emotivo e artistico.

La produzione ha visto anche la partecipazione attiva di numerosi allievi dell’Accademia AIFAS, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, arricchendolo con la loro passione e talento.

“Quello che sta accadendo è importantissimo, escludendo Paolo Ruffini che da anni manifesta interesse per la disabilità e collabora per portare inclusione nel mondo dello spettacolo, la visione di Marco Trionfante e di Greta Scarano è stata felicemente inaspettata. Puntare ad un livello di realismo tale da scegliere attori nello spettro non solo diventa una opportunità per persone autistiche di realizzare sogni, ma è la forma più ampia di rispetto nel settore che si possa pensare trattando temi come l’autismo, mi auguro che sia l’inizio di una parità di diritti nel settore cinematografico” ha dichiarato Niccolò Scarnato.

E’ possibile votare il cortometraggio collegandosi al link

https://www.tulipanidisetanera.it/index.php/festival/il-festival/selezionati-rcc-cortometraggi?fbclid=IwY2xjawJek9NleHRuA2FlbQIxMQABHvqdEogjykmAj5JmB4SXmafBsz_kotEeBF7F1zo3FxK4E4wyJP7SKgzh3X5f_aem_eLYLBImsLagE37ul8GpTww