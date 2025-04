CIVITANOVA MARCHE – Non è riuscita l’impresa alla Green Motors Happy Car. E’ l’US Volley 79 Civitanova, infatti, a conquistare la promozione diretta in serie C e le ragazze di Loriano Pasqualini dovranno, quindi, affrontare i playoff per cercare il salto di categoria.

Nella sfida decisiva dell’ultima giornata della seconda fase le rossoblu erano obbligate a vincere 3-0 o 3-1 per scavalcare la formazione di Civitanova che, invece, ha chiuso la stagione confermando la propria imbattibilità, vincendo anche lo scontro diretto per 3-0. Con un simile punteggio l’US Volley 79 ha strameritato la promozione diretta, ma va reso onore alla Green Motors Happy Car che ha costretto Civitanova a doversi giocare la promozione nell’ultima partita della seconda fase. In casa rossoblu resta comunque qualche rimpianto, non solo ripensando alla partita casalinga nella quale erano avanti 2-0, ma anche per la sfida decisiva di sabato scorso nella quale le ragazze di Loriano Pasqualini sono state avanti per quasi tutto il primo e per gran parte del secondo set. Un paio di errori della Green Motors Happy Car hanno tenuto in vita l’US Volley 79 che, poi, nel finale, è riuscita a operare il sorpasso e a conquistare un primo set che, inevitabilmente, aveva un’importanza capitale per la formazione di Loriano Pasqualini sebbene, dopo un vantaggio di 5 punti, svanito ancora una volta nel finale, le padrone di casa abbiano conquistato anche il secondo parziale, chiudendo così la pratica promozione. Il terzo set poi è stato quasi d’accademia, con l’US Volley 79 che, ancora una volta, ha avuto la meglio, chiudendo 3-0 e dando poi il via ai meritati festeggiamenti. Per la Green Motors Happy Car, invece, ora ci sarà una pausa di un mese, visto che le rossoblu da seconde in classifica salteranno il primo turno ed entreranno in scena dai quarti di finale, a partire da sabato 3 maggio, con gara di andata in trasferta contro la vincente della sfida che pone di fronte la Virtus Fano e la Sifer Castelfidardo e ritorno alla palestra Curzi sabato 10 maggio, con eventuale golden set in caso di parità di punti conquistati

Per questa sfida il coach Pasqualini ha schierato il solito sestetto, con Michela Palestini in regia, Alice Amurri opposta, Teresa Ferrara e Mara Liebner schiacciatrici, Giorgia Coccia e Ilaria Travaglini centrali, con Patrizia Spinozzi libero. Partono contratte le rossoblu che, con tre errori, regalano il 4-0 iniziale a Civitanova. E’ firmato da Teresa Ferrara con un attacco vincente il primo punto della Green Motors Happy Car, poi un break di 0-5 siglato da 3 attacchi di Mara Liebner e un contrattacco di Alice Amurri regala il primo vantaggio alle rossoblu (5-6). Civitanova risponde e prova ad allungare con Sofia Bartolacci ma un muro di Michela Palestini tiene la formazione di Loriano Pasqualini a contatto (10-9), poi un altro muro di Ilaria Travaglini e due ace della palleggiatrice firmano il sorpasso e il primo doppio vantaggio rossoblu (11-13). Ancora a muro, questa volta con Alice Amurri, arriva il + 3 (12-15). Le padrone di casa sono in difficoltà, coach Faini, probabilmente memore di quanto accaduto all’andata, si gioca la carta Cingolani, questa volta al posto di Giada Pulcini come schiacciatrice, ma la Green Motors Happy Car allunga ulteriormente grazie alle difese di Patrizia Spinozzi e agli attacchi vincenti di Mara Liebner e Alice Amurri (14-19). Il set sembra in mano delle rossoblu che, però, commettono un paio di errori e tengono in vita Civitanova che, grazie a due muri di Linda Cittarello, pareggia a 19. Nuovo scatto in avanti della Green Motors Happy Car (19-21), ma ancora due errori rimettono la sfida in parità. E’ Sofia Bartolacci a spingere le padrone di casa con i due attacchi prima per il 22-21, poi per il 23-22, con il primo tempo vincente di Ilaria Travaglini, che sigla la nuova parità. Benedetta Cingolani, con un attacco vincente, regala il set point alla sua formazione, che chiude con il muro di Ilaria Crescini.

Avvio equilibrato nel secondo set, con Teresa Ferrara e Mara Liebner che tengono in parità la Green Motors Happy Car (4-4). Dalia Antonelli, con un tocco astuto, firma il + 2 (6-4), ma sale di tono la difesa delle rossoblu, con Patrizia Spinozzi e Teresa Ferrara che non fanno cadere più nulla, con Alessandra Pantaloni, in campo da inizio set al posto di Giorgia Coccia, che in primo tempo firma il sorpasso (6-7). Le padrone di casa in questa fase non riescono a mettere palla a terra, commettono qualche errore e, grazie anche a un contrattacco vincente di Teresa Ferrara, la Green Motors Happy Car vola sul +5 (7-12). Ancora una volta, però, un paio di errori delle rossoblu permettono a Civitanova di ritornare subito sotto (11-12), con Teresa Ferrrara e Alice Amurri che siglano il nuovo tentativo di allungo (11-14). A guidare la rimonta è ancora Sofia Bartolacci, con il muro e il contrattacco vincente per il 15-15. Mara Liebner e Ilaria Travaglini tengono avanti le rossoblu (16-17) che, però, commettono ancora un paio di errori e poi subiscono il muro e l’ennesimo tocco vincente astuto di Dalia Antonelli per il 21-18. Teresa Ferrara prova a tenere a galla la sua squadra, ma Civitanova allunga e chiude con l’attacco vincente di Ilaria Crescini che vale il 2-0 e, soprattutto, la promozione in serie C.

Il terzo set è praticamente accademia, un break di 0-4 firmato dagli attacchi di Mara Liebner, Alessandra Pantaloni e Alice Amurri porta avanti la Green Motors (4-7), immediato il controbreak di Civitanova, che poi allunga anche a +5 (17-12). Nel finale di set le rossoblu tornano sotto, addirittura con un ace di Ilaria Travaglini e un primo tempo di Alessandra Pantaloni pareggiano a 22 ma, ancora una volta, è Civitanova a piazzare la zampata vincente e a chiudere 3-0.

US Volley79 Civitanova – Green Motors Happy Car 3-0 (25-23, 25-21, 25-23)

US VOLLEY 79 CIVITANOVA: Dalia Antonelli, Mariasole Corallini, Sofia Bartolacci, Benedetta Cingolani, Linda Cittarello, Ilaria Crescini, Sofia De Santis, Sofia Napolitano, Alice Pezzola, Vittoria Prontera (k), Giada Pulcini, Laura Scoppa, Emma Fermani (l1), Viola Borsella (l2). All. Alessandro Faini

GREEN MOTORS HAPPY CAR: Alice Amurri 7, Mara Liebner 14, Michela Palestini 3, Alessandra Pantaloni 3, Leila Pasqualini, Gaia Ubaldi, Teresa Ferrara (k) 7, Ilaria Travaglini 6, Sara Derelli, Emma Cappelli, Giorgia Coccia 2, Patrizia Spinozzi (l1), Valeria Ricci (l2). All. Loriano Pasqualini