Samb-Sora 0-0, finisce a reti inviolate una partita dura e sofferta

Dopo un primo tempo equilibrato, con diversi spunti del Sora in avanti, la partita diventa dura, con ammonizioni a pioggia. Un altro punto per la Samb che però perde 2 punti sul Teramo che si è aggiudicato la vittoria a Recanati con un gol in zona Cesarini

di Mauro Vannini