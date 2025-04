SAN BENEDETTO – A Porto d’Ascoli, nella zona Agraria, non lontano dal supermercato Eurospin un tombino senza la sua copertura aveva rappresentato per giorni un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Segnalato da numerosi residenti e passanti, il pericolo di incidenti era concreto, soprattutto in orari serali e con scarsa visibilità.

Fortunatamente, dopo l’allarme lanciato dalla cittadinanza e la sollecitazione delle autorità locali, il tombino è stato finalmente sistemato. I lavori di manutenzione hanno ripristinato la sicurezza nell’area, evitando il rischio di danni a veicoli e cadute per i pedoni.

Ora la zona è tornata sicura, ma l’episodio ha comunque richiamato l’attenzione sulla necessità di monitorare costantemente le condizioni delle strade.