SAN BENDETTO – Il progetto “Riabitare il Paese Alto – La riqualificazione attraverso la cultura e il sociale” propone un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati di fumetti e ai curiosi che si inoltrano per la prima volta nel mondo delle vignette. Sabato 12 aprile, alle 17:30, la Sala della Poesia di Palazzo Piacentini ospiterà il celebre fumettista grottammarese Maicol & Mirco.

Al secolo Michael Rocchetti, Maicol & Mirco è autore di numerose storie brevi e graphic novel contraddistinte da uno stile essenziale che mette in risalto le battute dei personaggi, spesso brevi e lapidarie, su varie tematiche di politica, società e attualità.

Fumettista impegnato e tagliente, è celebre nella cultura di massa per i suoi “Scarabocchi”, opere brevi su singola tavola, disegnati sul tipico sfondo rosso, che l’autore pubblica regolarmente sulle sue pagine social e che, dal 2023, campeggiano quotidianamente sulla prima pagina de Il Manifesto.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La riqualificazione attraverso la cultura e il sociale” è stato allestito utilizzando i fondi ministeriali per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate che hanno consentito al Comune di restaurare o recuperare una serie di edifici e spazi al Paese alto, in particolare siti di interesse storico, artistico, architettonico e culturale come la Villa Marittima, il Laboratorio Culturale di vicolo Firenze e il giardino multisensoriale di Palazzo Piacentini, potenziando al contempo l’offerta culturale cittadina e garantendone la piena fruizione da parte della collettività.