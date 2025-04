SAN BENDETTO – Nella penultima partita di campionato, la Fi.Fa Security UR San Benedetto vince in casa contro Cavalieri Unione Prato con il punteggio di 50-21 Sedicesima vittoria su 17 partite disputate in campionato dalla Fi.Fa Security Unione Rugby che al campo Mandela ospita i Cavalieri Union Prato in un match divertente e molto combattuto.

Nel primo tempo i ragazzi allenati dal Coach Lobrauco fanno mostra di disciplina e organizzazione nel portare avanti l’attacco in modo sistemico, realizzando 4 mete in velocità sulle fasce laterali e sfruttando la supremazia in mischia, subendo una meta su una bella azione dei ragazzi di Prato. Nel secondo tempo e con alcuni cambi, l’Unione Rugby cambia assetto ma continua ad essere pressante realizzando altre 3 mete e un calcio di punizione, mentre Prato conquista solo 2 mete senza riuscire a difendere la propria metà campo, chiudendo il match sul punteggio di 50-21 per i rossoblu. Le mete sono state realizzate da Del Prete, 2 Alesiani, Vaccari, 2 Di Marcantonio, 1 Gianfreda, e i calci sono stati trasformati da Pelozzi e Perna.

La formazione scesa in campo: Russo, Tallè, Di Marcantonio, Del Prete, Fratalocchi, Laabar, Paoloni, Alemanno, Genovese, Pelozzi, Granito, Scipioni, Del Prete A, Alesiani, Vaccari. A disp. Pignotti, Pellei, Valentini, Gianfreda, Perna, Salvi, Ferretti.

Weekend impegnativo per tutte le categorie del rugby, la Serie C ha vinto contro l’Amatori Ascoli in casa, le under 8/10 a Fano, l’Under 16 vittoriosa a Macerata e al Mandela l’under 14 nel triangolare con Falconara, Val Vibrata e Fano.

L’ultima partita di campionato per decretare chi vincerà il titolo del girone di Serie B si terrà domenica 27 aprile sul campo dell’Alto Lazio in cui l’Unione Rugby si giocherà il tutto per tutto.