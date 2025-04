SAN BENEDETTO – A Porto d’Ascoli, nella zona Agraria, precisamente di fronte al supermercato Eurospin è presente un tombino senza la sua dovuta copertura, rappresentando così un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Da un mese circa è stato inserito, sopra questo tombino, una segnaletica provvisoria affinché nessun passate possa per errore inciampare.

Numerosi residenti e passanti hanno lanciato l’allarme, temendo che un incidente grave possa verificarsi a causa della visibilità ridotta e della pericolosità della situazione. Questo disguido non solo potrebbe danneggiare i veicoli, ma potrebbe anche causare gravi cadute a chi si trova a camminare nella zona, in particolare di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

Le autorità locali sono già state informate della situazione, ma ad oggi il tombino rimane scoperto, sollevando preoccupazioni tra i cittadini.