SAN BENEDETTO – Il Comitato di quartiere di Porto d’Ascoli Centro è intervenuto con una sollecitazione, inviata al Sindaco, Antonio Spazzafumo e agli Assessori, Antonio Capriotti e Laura Camaioni in relazione alla ristrutturazione della piazza Cristo Re, del mercato e dell’asfaltatura di alcune vie del centro.

“Egregio Sindaco, Gentile Assessore, il Comitato di quartiere Porto D’Ascoli Centro, ancora una volta, pone alla sua attenzione lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la piazza Cristo Re, da sempre considerata luogo e punto di riferimento storico per il popoloso quartiere. Allo stato attuale la pavimentazione dei sanpietrini appare fortemente sconnessa, i cui danni sono stati provocati dalle radici dei pini, che riteniamo debbano essere sostituiti con altre essenze arboree, allo scopo di abbellire non solo la struttura architettonica della piazza, ma anche per proiettare frescura nel periodo estivo”.

“Inoltre, apprendiamo dagli organi di informazione, che l’esercizio del bilancio relativo all’anno 2024, si è chiuso con un avanzo di circa 6 milioni di euro, somma non trascurabile, che potrebbe essere destinata in parte, alle opere più urgenti del quartiere. Dunque, sulla base di quanto in premessa, e in considerazione dell’avanzo di bilancio, le chiediamo, in nome e per conto dei cittadini del quartiere, di destinare parte della somma di avanzo per la riqualificazione della Piazza, il ritorno del mercato del sabato e l’asfaltatura del manto stradale di alcune vie del centro, diventate groviere e vergogna per la città e per i turisti. Unitamente alla ristrutturazione della piazza, è opportuno pensare ad una nuova viabilità sul dotto viario, che immette sulla piazza, All’uopo ci risulta che il Consigliere di maggioranza Gino Micozzi abbia sviluppato un progetto per la piazza. Riteniamo che i lavori indicati siano prioritari e fattibili, in considerazione che nel quartiere di Porto D’Ascoli Centro non siano stati spesi soldi per innovare e modernizzare”.