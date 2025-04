Massimiliano Schettino: “Felice per il risultato e per la prestazione, anche all’andata abbiamo fatto una buona partita ma non eravamo riusciti a raccogliere punti, oggi penso che contro la squadra migliore del campionato siamo riusciti a metterli in difficoltà. La forza degli avversari ci ha imposto di cambiare tattica, noi solitamente non siamo una squadra che fa falli tattici o spezzetta il gioco. Contro la Samb siamo stati costretti a farlo perchè hanno molta qualità. Penso che i rossoblu non avranno problemi a portare a casa il campionato perchè credo che sia la più forte. Se vieni al Riviera a difenderti perdi quasi sicuramente, noi abbiamo provato a fare la nostra partita aggredendo e attaccando. Gli ammoniti? L’arbitro ha fatto una buona gara, è stata autorevole”.

Nazareno Battista: “Oggi ho avuto poche occasioni, il Sora indirizzava il gioco più sulla destra cercando di limitarci il più possibile, facciamo i complimenti agli avversari perchè hanno fatto una buona partita, scivolando bene sulle fasce e chiudendo tutti gli spazi. Domenica scorsa a Senigallia siamo stati cinici, ci sono girati a favore gli episodi, ma non tutte le partite sono così. Noi ora non dobbiamo fare drammi perchè con una vittoria a Teramo chiuderemmo il campionato con tre giornate di anticipo. Come ho detto nello spogliatoio c’è da stare tranquilli perchè il destino è nelle nostre mani. Le squadre di medio bassa classifica non sono mai facili da affrontare, ma le partite importanti questa squadra non le ha mai sbagliate”.

Ottavio Palladini: “Penso che il primo tempo sia stato molto equilibrato, abbiamo incontrato una squadra molto ben messa in campo, che ha giocato bene, forte fisicamente. Ricordiamo che hanno fermato anche Chieti e Teramo. Nella ripresa secondo me abbiamo sfruttato male quelle tre o quattro occasioni che ci sono capitate. Ora abbiamo quattro match point, ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta. A Teramo non è una finale, dobbiamo guardare al futuro con serenità. Fabbrini? Forse il suo ingresso è stato un po’ tardivo, ma ho atteso a togliere Moretti perchè poteva darci qualcosa in più sulle palle inattive. Non è mai facile affrontare squadre in bassa classifica, Fermana e Isernia hanno vinto. Gli episodi? Eusepi dice che la palla era entrata sul colpo di testa nel primo tempo, ma dalla mia postazione non sono riuscito a vedere”.