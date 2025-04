SAN BENEDETTO – Anche quest’anno la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha preso parte con entusiasmo alla “Run 4 Hope”, la staffetta solidale nazionale che unisce sport, salute e solidarietà. L’iniziativa, nata per sostenere importanti cause sociali e sanitarie, ha visto la partecipazione attiva del personale della Capitaneria, che ha voluto testimoniare il proprio impegno non solo sul mare, ma anche nella vita della comunità.

La tappa sambenedettese della corsa ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento emotivo e istituzionale, con il personale in uniforme che ha percorso simbolicamente un tratto del percorso portando con sé i valori di solidarietà, spirito di servizio e vicinanza al territorio.

La partecipazione si inserisce nel quadro delle iniziative promosse per celebrare i 160 anni dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto, avvenuta nel 1865, testimonianza della continua dedizione al servizio del Paese e della comunità.

La Guardia Costiera rinnova così la propria adesione a eventi che promuovono il bene comune e ringrazia gli organizzatori della Run 4 Hope per l’invito e per l’eccezionale lavoro svolto a favore di chi ha più bisogno.