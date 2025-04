PESARO-URBINO- L’uomo, umbro di 47 anni, era impegnato in un’attività insieme ad un gruppo speleologico quando è stato colpito da un malore fatale. Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte degli altri componenti del gruppo sono stati vani.

All’interno della grotta sono giunte squadre del Soccorso Alpino e Speleologico composte da tecnici specializzati in operazioni di soccorso in ambiente ipogeo e da un medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all’esterno della grotta.

A supporto delle operazioni i militari dei Carabinieri, personale sanitario del 118 e gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno allargato con mezzi meccanici l’uscita della grotta.