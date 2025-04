GROTTAMMARE – Il Comune scommette sul rilancio del commercio, lanciando una proposta per l’utilizzo degli spazi commerciali inattivi, attraverso allestimenti creativi e temporanei per valorizzarli. La finalità è di promuovere il territorio e dare continuità commerciale alle vetrine, allo stesso tempo.

È in corso la ricerca di negozi sfitti e vuoti su tutto il territorio. Il progetto punta a trasformare le vetrine oggi in disuso in veri e propri punti di attrazione, valorizzando il tessuto economico e sociale della città, anche nell’intenzione di sviluppare iniziative “pilota” durante specifici periodi caratterizzati da eventi e manifestazioni.

Da questo, parte l’invito ai proprietari di locali commerciali vuoti di farsi avanti per rendere disponibili gli spazi in comodato d’uso gratuito, rispondendo entro il 15 maggio all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito del Comune.

L’iniziativa prevede l’allestimento delle vetrine con esposizioni e attività temporanee, per renderle più attrattive agli occhi dei potenziali investitori.

Grafiche, vetrofanie, pannelli e altri strumenti utili alla divulgazione di contenuti e messaggi sul territorio contribuiranno a

valorizzare le potenzialità dello spazio inutilizzato, stimolando nuove aperture.

Il Comune si occuperà dell’allestimento direttamente, o coinvolgendo Enti del Terzo Settore, imprese e stakeholder del territorio.

Gli ambienti devono essere situati ai piani terra, caratterizzati da vetrina ed ingresso con affaccio su strada pubblica e localizzati all’interno delle vie della città.

L’intervento non prevede costi per le proprietà immobiliari, ma un impegno a tenere in ordine e pulito lo spazio messo a disposizione.

Un’opportunità concreta per ripensare gli spazi pubblici in chiave integrata, incrementare l’ attrattività nei confronti dell’esterno per favorire l’incontro tra domanda e offerta, come fa notare la consigliera Cristina Baldoni, delegata al Commercio: “L’idea nasce dall’iniziativa le vetrine di Natale che nei due anni precedenti, ha visto allestire alcuni negozi sfitti di Grottammare con dei presepi e realizzazioni di associazioni del posto. Con l’attuale manifestazione di interesse, si cerca di colmare un vuoto delle nostre vie, centrali o periferiche, nelle quali i negozi per qualsiasi altro motivo risultino inattivi o che sospendano l’attività nel periodo invernale, con l’intento di mantenere allestite le vetrine e possibilmente illuminate, al fine di assicurare, anche nell’interesse dei commercianti, un’immagine decorosa e attrattiva dei luoghi”.

