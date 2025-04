SAN BENEDETTO – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, riguardo la situazione del parcheggio antistante il molo Sud di San Benedetto.

“Ci sono decine di metri di rete arancione per lavori in corso nel parcheggio del molo che dopo un anno di pieno sole si sgretolano da mesi, in pezzi grandi o minuscoli, ed inevitabilmente finiscono in mare senza che nessuno si preoccupi di eliminarle o quanto meno spazzare i residui che cadono a terra. Ormai non hanno più alcuno scopo se non quello di inquinare. Nell’ultima foto, prima era tutto ricoperto, vi lascio immaginare la fine che ha fatto.”

Ecco alcune foto dell’attuale situazione: