SAN BENEDETTO – La Samb comunica che in occasione della gara di Campionato contro il Sora che avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 6 Aprile 2025, l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 13.15 e pertanto invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con anticipo rispetto all’inizio del match per evitare le code agli ingressi ed inoltre invita a raggiungere lo stadio con mezzi pubblici o preferendo una mobilità sostenibile. Si rende noto che sarà interdetto il parcheggio su Viale dello Sport dalla biglietteria nord sino alla rotonda Roncarolo (Svincolo Sopraelevata).

L’area di sosta davanti all’ Ostello IPSIA sarà riservata alle autovetture con portatori di handicap e cicli e motocicli.

È possibile acquistare i biglietti per Samb-Sora in tutti i punti Vivaticket del territorio, presso il Samb Store di Via Fiscaletti 8 e sul sito ufficiale della U.S. Sambenedettese.

Punti vendita:

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Segnali di Fumo

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Internet Point San Benedetto (Punto Snai)

Via Val Gardena, 14 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei, 1 Grottammare

Tabaccheria Nonno Lele

Piazza Carducci, 10 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nuvola di Fumo

Corso Vittorio Emanuele, 86 Cupra Marittima

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Planet Win 365 Porto S.Elpidio

via Camillo Benso Conte di Cavour, 158/A-158/B Porto S.Elpidio

Gold Bet Monteprandone

Via A. De Gasperi, 97/99 Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 Centobuchi

Tabaccheria Fortunella

via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Lo Spaccio di Rigo (Punto Snai)

via Salaria, 120 Colli del Tronto

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Tabaccheria Alisya

Corso Serpente Aureo, 34 Offida

Gold Bet Martinsicuro

via Aldo Moro, 114-116 Martinsicuro

Punto Snai Martinsicuro

via Cristoforo Colombo, 18 Martinsicuro

Carta & Co.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Gold Bet Sant’Egidio

via Vittorio Veneto, 33/35 S. Egidio alla Vibrata