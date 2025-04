SIROLO (Ancona) – “Palme e mare non bastano più”, il titolo del mio primo editoriale nel mese di dicembre 1992. Sì, 33 anni fa. Era riferito chiaramente alla mia città, il giornale si chiamava Sambenedetto Oggi. Ho voluto ricordarlo non come una profezia ma semplicemente come una sensazione certificata da quanto stava accadendo nel movimento balneare italiano.

San Benedetto del Tronto era cresciuta a dismisura non soltanto nel campo ortofrutticolo, manufatturiero, della Pesca con pescherecci che per la prima volta in Italia attraversavano gli oceani, nello sport (calcio) ma anche come località balneare nel turismo di massa. Vantava il più bel lungomare della nostra penisola. Ai miei tempi si diceva insieme a quello di Reggio Calabria dove ci sono una varietà di palme come in nessun’altra città italiana.

Nel 1992 Manufatturiero, Ortofrutticolo, Pesca stavano iniziando una discesa irreversibile come il calcio (la Samb). Le spiagge da Grottammare sud a Senigallia e da Martinsicuro a Termoli per limitarci a Marche e Abruzzo, fino a qualche anno prima inesistenti, stavano sorgendo numerose, spaziose e attrezzate. Insomma una concorrenza che prima non c’era e non bisognava cullarsi sugli allori delle epoche precedenti. Così non è stato.

Un lungo prologo per introdurre il Convegno al quale abbiamo assistito oggi a Sirolo presso il teatro Cortesi. “MARCHE REGIONE DEI BORGHI”, l’input. Come sottotitolo: IDENTITÅ IN RETE E STRATEGIE DI RILANCIO DEL TERRITORIO.

Una bellissima iniziativa che, se andrà in porto, riporterà alle Marche il valore che merita perché mira a creare un brand che non si limita alla bellezza delle spiagge, bensì all’unione delle forze tra collina (ma anche montagna) e costa. Puntando alla valorizzazione dei borghi marchigiani che non hanno pari in Italia per “un’offerta turistica variegata e plurale”, si legge nel depliant di presentazione.

Quindi di lavorare in rete, una scelta che noi di Riviera Oggi condividiamo al mille per mille avendo creato il comitato “Città Grande”, finalizzato alla fusione di piccoli comuni per accedere a ingenti fondi come da Legge dello Stato. E chiaramente a sviluppare un brand plurale come si prefiggono Acquaroli & C.

Un convegno nel quale, prima del presidente, Stefania Bussoletti (Dipartimento Sviluppo Economico), Paola Marchegiani (Settore Turismo), Marina Santucci (Atim) hanno illustrato tutte le necessità e gli eventuali ostacoli con la speranza (il compito non è facilissimo) di realizzare finalmente un brand che sarà per la nostra Regione la svolta storica che tutti i marchigiani si augurano

Aggiungerei un altro particolare che è stato trascurato forse perché ovvio: a beneficiare principalmente dell’ottima iniziativa (oltre naturalmente i borghi) saranno proprio le città di mare perché lì risiedono la grandissima parte delle strutture turistiche, ma ne beneficeranno anche città d’arte, ad esempio Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, la stessa Ancona, Loreto per motivi religiosi.

A fine convegno ho contattato il presidente Acquaroli per un’intervista sull’argomento nei prossimi giorni. Ha accettato aggiungendo “Va bene, tra l’altro siamo a buon punto per il nuovo ospedale in zona Ragnola a San Benedetto”. Alla mia risposta: “A me non pare una scelta giusta la localizzazione a 100 metri dal lungomare…” “Non è dipesa da me”, la sua chiara e onesta risposta.