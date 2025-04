MASSIGNANO – Ha preso il via dal Molino Agostini di Massignano l’edizione 2025 di Porte aperte da… Il made in Italy raccontato ai ragazzi.

L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal Mimit- Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Anche quest’anno Confartigianato fa incontrare studenti delle Istituti Superiori del territorio e imprenditori, con gli alunni che visiteranno nel corso di aprile tre realtà locali e toccheranno con mano il saper fare artigianale e l’accurato e prezioso lavoro di produttori d’eccellenza.

Ad inaugurare il format è stato l’Istituto Professionale Alberghiero Filippo Buscemi di San Benedetto, che ha raggiungo martedì 1° aprile proprio Molino Agostini: società benefit, da tre generazioni artigiani della farina.

La visita ha preso il via nello stabilimento produttivo di Montefiore dell’Aso, dove il titolare Roberto Agostini e la moglie Morena hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta delle procedure di macinazione e dell’antica arte del mugnaio.

Un viaggio tra gli storici molini a pietra dell’azienda dei primi del Novecento, passando per le più moderne strumentazioni, come una selezionatrice ottica di ultimissima generazione e le sue successive macinazioni a cilindro. Quando la tradizione convive con l’innovazione.

Gli studenti si sono poi spostati a Massignano, dove Molino Agostini ha recuperato un ex calzaturificio facendolo diventare sua sede centrale. Qui, Gregorio Di Agostini, fornaio ecollaboratore del molino, ha parlato ai ragazzi dell’alberghiero di panificazione, facendo assaggiare loro alcuni lievitati preparati con diversi tipi di farine.

A portare i propri saluti, il Sindaco di Massignano Massimo Romani e il Vicesindaco di Montefiore dell’Aso Tonino Maurizi, che hanno sottolineato l’importanza di Molino Agostini per la comunità: una delle aziende fiore all’occhiello del territorio, attenta al benessere della collettività e di tutto il sistema produttivo locale.

Lucia Biagioli, referente del progetto per Confartigianato, ha spiegato l’intento dell’iniziativa, che è dare spunti ai ragazzi “per riflettere anche sul proprio futuro, ragionando assieme ad eccellenze dell’imprenditoria”.

“È stato molto bello poter trasmettere ai ragazzi l’importanza della valorizzazione del territorio – hanno concluso i titolari di Molino Agostini -. Produciamo farine biologiche da più di 25 anni e poter raccontare come abbiamo realizzato questa filiera e come oggi puntiamo sui nostri agricoltori e tutta la nostra catena produttiva è per noi molto importante”.