SAN BENEDETTO – Domenica 6 Aprile alle ore 18.00, un appuntamento speciale allo Show Room Emilcar di San Benedetto del Tronto, “Non chiamarmi principessa”, dedicato alla ridefinizione della narrazione dei personaggi femminili dell’universo Disney in compagnia della voce di Roberta Salvoni e del Glem Clarinet Quartet, interprete quest’ultimo delle musiche e degli arrangiamenti di Nicola Gaeta. Il concerto spettacolo fa parte della Stagione dei Concerti della Città di San Benedetto del Tronto e della Gioventù Musicale e gode del patrocinio e del contributo della Commissione Pari opportunità fra uomo e donna della Regione Marche.

Uno spettacolo di grande fascino, con un messaggio molto profondo, adatto per grandi e piccini. Attraverso le storie e le musiche delle principesse e delle eroine Disney, viene ripercorsa l’evoluzione della figura femminile, da Biancaneve, la prima principessa creata da Walt Disney, che attende di esser salvata dal principe azzurro, perché da sola non ne sarebbe stata capace a Mulan, che affronta la guerra per proteggere e dare onore alla sua famiglia. Il tutto senza dimenticare i valori della solidarietà ed il rispetto dei principi del dovere, dei sentimenti, dei legami della famiglia e dell’amicizia.

Un concerto spettacolo arricchito dalla splendida voce di Roberta Salvoni, con proiezioni e le musiche delle colonne sonore Disney, nella versione originale di Nicola Gaeta. La progettazione video-grafica è di Bruno De Benedictis.

L’esecuzione è affidata al Glemm Clarinett Quartett, composto da Giuseppe Federico al clarinetto piccolo, Maurizio Croci al clarinetto soprano, Edoardo mancini al corno di bassetto e Lçprenzo Poli al clarinetto basso, musicisti di fama, con esibizioni nelle più importanti sale da concerto italiane e straniere e per le migliori società di concerti.

Nel corso del concerto sarà anche possibile degustare il caffè della prestigiosa Torrefazione cittadina “Chicco d’oro”, che interverrà all’evento.

Biglietti sul circuito on line ciaotickets e presso le rivendite autorizzate ed è possibile anche la prenotazione telefonica al numero anche info 3805921393.