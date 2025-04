SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma per sabato 12 aprile, a partire dalle ore 15, presso il Museo del Mare di San Benedetto, il convegno “MAREA. Sull’onda della cultura marinara”, organizzato dal Rotaract e dal Rotary Club di San Benedetto, in collaborazione con il Rotary Club di Mazara del Vallo e con il patrocinio comunale.

L’evento, che vedrà la partecipazione di una serie di autorevoli relatori e di esperti, storici, docenti ed appassionati del mare, rappresenta un’opportunità unica per riflettere sul patrimonio marittimo locale e consolidare il legame tra la cittadinanza e il suo mare e intende esplorare ed analizzare la storia, le tradizioni e le pratiche marinaresche della nostra città costiera, volgendo lo sguardo anche ai punti di contatto tra San Benedetto del Tronto e Mazara del Vallo, due città lontane geograficamente, ma vicine per tradizioni pescherecce. Un’importante occasione per approfondire la cultura marinara sambenedettese, che affonda le sue radici nell’antica tradizione della pesca e della costruzione navale, l’arte della marineria sambenedettese e il ruolo del porto cittadino, punto di scambio commerciale e luogo di contatto con le culture del Mediterraneo.

Il convegno tratterà anche il tema del delicato equilibrio tra le attività economiche legate al mare, come la pesca e il turismo, e la necessità di tutelare la biodiversità marina e gli ecosistemi costieri, con particolare attenzione alle sfide globali legate al cambiamento climatico e alla promozione di una gestione sostenibile delle risorse marine.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per partecipare, è possibile iscriversi al seguente link:

https://forms.gle/XRcakBv1wDXpFGw49

Per ogni altra informazione: Martina: 347 899 4165

Alessandro: 392 699 3661