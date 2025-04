Di Ana Dorin

SAN BENEDETTO – Che aria tira?

La Samb dopo la vittoria con Vigor Senigallia sposta l’attenzione sulla partita in programma domenica in casa con il Sora, che probabilmente ci darà filo da torcere perché, nonostante nelle giornate di ritorno ha portato a casa soltanto 3 vittorie, due di queste sono state contro Teramo e Chieti, le due squadre che nel girone hanno fatto tecnicamente la differenza rispetto alle altre.

Di certo la Sambenedettese attende la squadra avversaria con l’indistinguibile determinazione e voglia di vincere dimostrata in ogni partita disputata. I nove punti di vantaggio che si riescono a mantenere ci danno tregua fino allo scontro diretto con Teramo e questo avvantaggia la squadra che prosegue anche negli allenamenti ad essere meno tesa rispetto alle partite precedenti.

Sbaffo titolare? Non abbiamo notizie ma, a quanto pare, la squadra funziona anche senza di lui quindi la titolarità possiamo posticiparla dopo la partita con il Teramo o farlo giocare nel secondo tempo, lo aspettiamo comunque perché sta recuperando la forma fisica e vogliamo finalmente vedere le sue capacità sportive e le sue abilità mostrassi in campo prima dell’infortunio con la Recanatese.

Restando in tema di chi nominiamo da un po’ attraversa la rubrica settimanale, come si evince anche dai vari commenti la maggioranza vuole Fabbrini, ci aspettiamo di vederlo con il suo solito modo di giocare a calcio almeno per 10 minuti.

La difesa resiste, con un Pezzola meno prestazionale rispetto all’inizio del campionato, ma che supportato da Zini e Gennari non può fallire e terranno anche con il Sora Calcio il pallone lontano dall’area di Orsini a qui dobbiamo ancora tanto e che conferma in ogni partita la sua qualità, avendo il pieno sostegno della tifoseria.

Eusepi e Kerjota funzionano così come Paolini e Moretti e questo rende la squadra più temibile che mai.

Saremo nuovamente numerosi, in circa 6000 allo stadio per la tredicesima partita di ritorno, ma non solo per la fine a cui ci avviciniamo vittoriosi ma anche per i 102 anni della Samb.

Auguri Magica.