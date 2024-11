ASCOLI PICENO – Il vento che sta sferzando la Regione non ha risparmiato la provincia picena. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati ad Acquasanta Terme, dove la frazione di Matera è rimasta isolata a causa di una quercia di oltre duecento quintali che è caduta sulla via d’accesso al nucleo abitato. Il disagio è stato limitato dal fatto che il paese è attualmente disabitato. I pompieri hanno provveduto ad aprire un varco per consentire un’accesso alla zona.

A Case di Coccia, frazione di Folignano, gli operatori VF hanno dovuto rimuovere la guaina bituminosa dal tetto di un edificio che minacciava di cadere sulla via sottostante.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno effettuato altri 111 interventi per fronteggiare i danni causati dal forte vento. Con il progressivo calo delle raffiche, la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Ecco il riepilogo degli interventi suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino: 9

Ancona: 38

Macerata: 32

Ascoli Piceno: 23

Fermo: 9.