GROTTAMMARE – Si è tenuta venerdì 22 novembre, presso la pizzeria Riva del sole di Grottammare, la cena solidale per la raccolta fondi del progetto Casa Mia di Omphalos Odv.

Ad apertura di serata il ringraziamento del direttivo Omphalos autismo e famiglie del laboratorio Beblu di Acquaviva e di Pasquale Ferrari, impegnato da anni, attraverso il progetto Bellacogg, a promuovere e sostenere le iniziative solidali del territorio.

Il clima di solidarietà della serata ha coinvolto tutti i partecipanti. Buon cibo, musica ed emozioni hanno fatto da cornice ai racconti e alla condivisione di un evento all’insegna dell’ inclusione e della condivisione di un progetto comune, in grado di realizzare un sogno che nel tempo, per la gioia dei ragazzi di Omphalos, sta prendendo forma.

L’intervento del vicesindaco e assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici di Monteprandone, Christian Ficcadenti e delle tante associazioni che nel tempo hanno fatto rete e realizzato collaborazioni, ha trasmesso l’importanza dell’unirsi in nome del bene comune e dei progetti che ciascuna porta avanti con passione, dedizione e determinazione. La gioia dello stare insieme e del contribuire, del farsi forza e di sorridere nonostante la fatica in nome di un futuro possibile e inclusivo è contagiosa e rappresenta il messaggio importante da diffondere.

L’interpretazione canora di Diletta Pandolfi e le parole del suo fidanzato Nicolò Scarnato sono arrivate dritte al cuore .”Io credo che il problema non sia il nostro autismo – ha spiegato il ragazzo- ma di come il mondo accoglie le persone con autismo, impedendo ad ognuno di esprimersi come può e pretendendo troppo. Progetti come quello di Omphalos sono importanti, permetterebbero a molte persone di avere un’autonomia che difficilmente avrebbero.”

Nel corso della serata, il dott. Raniero Di Gregorio, professionista molto impegnato nel campo, ha ricordato ai presenti di utilizzare Ri.dò Praesentia, applicazione con la quale è possibile pagare in tutti gli esercizi associati, accumulare sconti e domare fino a due volte. Nel momento stesso in cui si paga, una percentuale della spesa, viene donata al progetto sociale o all’associazione scelta e uno sconto, sottoforma di cashback, viene visualizzato sul profilo dell’utente. Sconto che sarà possibile accumulare e stornare in fase di pagamento o donare una seconda volta.