ASCOLI PICENO – Nella giornata di ieri, 22 novembre, la Questura di Ascoli ha arrestato l’uomo che nel pomeriggio del giorno precedente era rimasto colpito da un colpo di pistola, sparato da un agente durante un inseguimento.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il poliziotto sarebbe scivolato durante l’inseguimento, svoltosi nella zona di Appignano, e il colpo di pistola sarebbe partito accidentalmente mentre impugnava l’arma stessa.

L’Ansa ha reso noto che le condizioni dell’uomo rimasto colpito non sarebbero gravi. La sua cattura è stata possibile grazie all’impiego di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Verosimile che gli agenti fossero impegnati in un’operazione collegata ad attività di spaccio di droga, per cui il soggetto inseguito era già noto alle forze dell’ordine.

La Procura gli contesta le ipotesi di reato di lesioni personale e resistenza a pubblica ufficiale.