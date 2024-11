Visita mercatini di Natale a Praga (e non solo) dal 6 al 9 dicembre

Il viaggio in autobus per i popolari mercati natalizi prevede tre pernottamenti in mezza pensione in un hotel a 4 stelle della capitale ceca . La visita guidata riguarderà anche sosta all'andata a Plzeň (città ceca famosa tra l'altro per la birra Pilsner) ed al ritorno a Ratisbona (in Baviera )

di Giordano Novelli