SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con la comicità sabato 23 novembre, alle ore 21, presso il Palariviera di San Benedetto, dove andrà in scena lo spettacolo “Imbarazziamoci”, organizzato da Best Eventi, con protagonista Giuseppe Ninno Mandrake, che porterà sul palco l’irriverente e divertente mondo della famiglia Imbarazzi, di cui incarnerà tutti i personaggi.

Un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui una serie di personaggi eccentrici e irresistibili catturerà gli spettatori con situazioni esilaranti e interazioni comiche, coinvolgendoli in scambi improvvisati e divertenti, che renderanno la serata un ‘esperienza unica e memorabile.

Giuseppe Ninno, noto con lo pseudonimo artistico di Mandrake, è un influencer brindisino, conosciuto principalmente per i suoi video comici e per le sue parodie sui social media. Nel 2017 Mandrake, il cui pseudonimo si ispira al personaggio di Gigi Proietti nel film “Febbre da cavallo”, ha iniziato a pubblicare video umoristici sui suoi canali social, ottenendo un crescente successo grazie al suo approccio irriverente e alle sue parodie sulla vita quotidiana di Brindisi e dei suoi abitanti e sulla cultura e le tradizioni del Sud Italia degli anni ’90, successo culminato poi nel 2023, quando si è collocato al terzo posto nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani. Ha, inoltre, pubblicato due fumetti: “Imbarazzi – Volume 1“e “Mandrake – Il canto della signora Maria”. Il suo approccio umoristico intelligente e la sua capacità di far riflettere, senza mettere soltanto in ridicolo i personaggi di cui parla, gli hanno permesso di conquistarsi un pubblico diversificato, che va dai bambini agli anziani.

Gli ultimi biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it e, prima dello spettacolo, dalle ore 19, al botteghino del Palariviera.

Per informazioni: 085 9047726, www.besteventi.it