TORINO – Riportiamo dio seguito una nota del Sindaco Antonio Spazzafumo.

In questi giorni il sindaco Antonio Spazzafumo si trova a Torino dove, al Polo fieristico del Lingotto, è in corso la 41ª edizione dell’assemblea dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia.

L’annuale assemblea ANCI è una preziosa occasione di confronto sia tra i Sindaci sia tra gli amministratori locali e i rappresentanti del Governo presenti ai diversi tavoli tematici. In questi due giorni, infatti, il sindaco Spazzafumo è impegnato in diversi incontri dedicati ai numerosi aspetti dello sviluppo delle città italiane.

Nel corso della prima giornata di lavori, l’assemblea ha eletto all’unanimità il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti Presidente del Consiglio Nazionale ANCI. A Fioravanti sono giunte le congratulazioni anche del sindaco di San Benedetto: “È stata una bella giornata, ricca di incontri e scambi di vedute – ha detto Spazzafumo – Vedere l’amico Marco Fioravanti eletto alla presidenza del Consiglio Nazionale ANCI è stato motivo di grande soddisfazione”.

L’assemblea, come ogni anno, ha attratto numerose aziende che con l’occasione hanno presentato attraverso i propri stand una consistente gamma di offerte di servizi rivolti alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il Sindaco ha voluto prendere contatto con quelle realtà che operano nell’ambito della digitalizzazione e nello sviluppo di soluzioni per ridurre l’impatto della città sull’ambiente, in vista di futuri interventi che possano ulteriormente migliorare la qualità della vita nella città.

“In questi giorni – ha spiegato il Sindaco, riferendosi ai rappresentanti del Comune con lui sono impegnati nell’assemblea – non ci limitiamo a partecipare agli incontri, ma siamo impegnati in prima persona a ricercare le migliori soluzioni che San Benedetto potrebbe in futuro mettere in campo e potenziare la sua offerta di accessibilità e sostenibilità, entrambi temi sui quali l’Amministrazione comunale punta molto”.

“Infine – ha aggiunto – questi incontri sono anche un’importante occasione per diffondere il nome e l’immagine della nostra San Benedetto e ho constatato in prima persona, tramite i riscontri ricevuti dalle numerose persone, non solo colleghi Sindaci, che ho incontrato, che la nostra città è molto conosciuta e tenuta in alta considerazione anche tra le aziende che collaborano con le Pubbliche Amministrazioni”.

“L’assemblea – ha concluso il Sindaco, citando un particolare momento di ilare convivialità – è come sempre anche occasione per rinsaldare i rapporti con i colleghi dei Comuni vicini, all’insegna soprattutto dell’amicizia. Proprio con il neoeletto presidente Fioravanti ho scambiato una battuta riguardo al fatto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo saluto all’assemblea, abbia sì salutato il sindaco di Ascoli neo eletto presidente del consiglio ANCI ma abbia menzionato San Benedetto del Tronto come sede della Conferenza nazionale dei piccoli Comuni del 2017 nel corso della quale fu lanciata l’Agenda del contro-esodo per il ripopolamento delle zone interne del Paese”.

L’esperienza di San Benedetto all’assemblea annuale dell’ANCI continuerà nei prossimi giorni grazie anche allo stand dedicato alla città all’interno del “Villaggio dei Comuni”, lo spazio offerto alla promozione delle comunità locali che sarà visitabile tra Piazza Castello e Piazza San Carlo fino al 24 novembre.