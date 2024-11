SAN BENEDETTO – La notizia era nell’aria da ormai una decina di giorni, ma ora è ufficiale.

Alessandro Zoboletti è ufficialmente rossoblu, torna alla Samb dopo la prima parte di stagione al Carpi in cui non aveva trovato spazio. Per lui contratto fino al 30 giugno 2026. Ecco l’opinione dei nostri Scienziati, che avevano affrontato il tema nella scorsa puntata, per analizzare come il classe 2005 potrà inserirsi nell’undici di Palladini.