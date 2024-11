MARCHE – Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco, impegnati dalle ore 08 di questa mattina, 22 novembre, in oltre 75 interventi, concentrati principalmente nelle province di Macerata e Ancona per fronteggiare i danni causati dalle forti raffiche di vento.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione di alberi caduti sulle strade, la messa in sicurezza di rami pericolanti e la liberazione di linee aeree ostruite da vegetazione.

Ecco il riepilogo suddiviso per provincia:

Pesaro Urbino: 9 interventi

Ancona: 20 interventi

Macerata: 18 interventi

Ascoli Piceno: 12 interventi

Fermo: 15 interventi.

In particolare, poi, a Montegiorgio (FM) questa mattina, intorno alle ore 9.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la SP37 a causa della caduta di un albero, abbattuto dal maltempo, su un’autovettura in transito. La squadra del comando di Fermo è intervenuta per liberare il conducente del veicolo, che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto la polizia locale