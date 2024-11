SAN BENEDETTO – Mercoledì 20 novembre, all’interno del ristorante Harena di San Benedetto, si è svolto l’evento conclusivo dedicato alla valutazione del Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), promosso nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’iniziativa, organizzata da Smarteam società cooperativa in collaborazione con il centro Papa Giovanni XXIII Onlus, ha rappresentato un momento di sintesi e confronto sui risultati raggiunti e sulle opportunità future legate alle politiche attive per il lavoro. Fra gli ospiti, erano presenti: Mario Lazzari (funzionario Politiche Attive, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Marche), Alessandro D’Ignazi (direttore del centro per l’impiego di San Benedetto), Antonio Capriotti (vicesindaco di San Benedetto), e Giorgia Gambioli (responsabile della formazione dell’associazione Papa Giovanni XXIII).

Il programma Gol ha l’obiettivo di dare una risposta concreta ed efficiente all’inclusione lavorativa. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “NextGenerationEU”, è una delle riforme chiave del Pnrr per il rinnovamento delle politiche attive del lavoro in Italia. Con un

investimento complessivo di 5,4 miliardi di euro, l’obiettivo è quello di migliorare l’inserimento lavorativo, attraverso percorsi personalizzati di riqualificazione e aggiornamento professionale.

Dall’avvio del programma, oltre 2,5 milioni di persone in Italia, hanno beneficiato delle misure previste, con un tasso di partecipazione che ha raggiunto il 69 per cento dell’obiettivo prefissato entro il 2025. Nelle Marche, i risultati sono particolarmente significativi: 57.423 beneficiari presi in carico, con una crescita mensile superiore alla media nazionale, e una distribuzione prevalente nei percorsi di reinserimento lavorativo e aggiornamento delle competenze.

L’evento ha preso il via alle ore 18, con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali. La dottoressa Vincenzina Beatrice Martella (presidente di Smarteam), ha illustrato i risultati del progetto, evidenziando l’impatto positivo delle attività formative erogate, tra cui il corso per “Addetto alle attività amministrativo-segretariali” e i moduli di competenze digitali, che hanno coinvolto 23 allievi, il 75 per cento donne.

Durante il meeting, docenti e allievi, hanno condiviso esperienze e testimonianze, sottolineando l’importanza della formazione come leva strategica per l’occupabilità. La consegna degli attestati ha rappresentato un momento di grande emozione, testimoniando il valore del percorso intrapreso.

Entro il 2025, Gol mira a coinvolgere 3 milioni di beneficiari, con un’attenzione particolare ai giovani Neet che né lavorano né studiano, donne in condizioni di svantaggio, e lavoratori over 55. La collaborazione tra enti come Smarteam e il centro Papa Giovanni XXIII, continuerà a essere fondamentale per garantire l’efficacia e la sostenibilità di queste iniziative.

Come sottolineato dalla dottoressa Martella, “Le competenze acquisite oggi sono il fondamento per le opportunità di domani“.

Per ulteriori informazioni: Smarteam società cooperativa, via Calatafimi, 44, San Benedetto, email (info@smarteam.it).