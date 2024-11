GROTTAMMARE – Fondi per le politiche sociali e il patrimonio edilizio scolastico nella proposta di variazione di bilancio in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale, il cui prossimo incontro è fissato a lunedì 25 novembre. All’ordine del giorno, figura anche la novità di un Regolamento dei Musei Civici.

La variazione finanziaria è presentata per iscrivere in bilancio le seguenti somme:

-28.500 € quale contributo regionale volto a finanziare i minori incassi dell’ente per l’esonero dal pagamento delle rette dei servizi per l’infanzia 0-3 anni a favore di famiglie in carico ai servizi sociali;

-46.229,03 € quale contributo statale per il finanziamento degli aumenti delle spese sostenute dall’ente negli interventi sugli edifici scolastici per il “caro prezzi”;

-circa 300.000 € per maggiori entrate (esempio canone unico patrimoniale, proventi da concessioni edilizie, addizionale Irpef, interessi attivi, diritti di segreteria, ecc.) determinate in base al trend storico e agli andamenti degli incassi sinora registrati;

-48.000 € di avanzo di amministrazione accantonato per spese potenziali;

-64.000 € di avanzo per interventi vari sul patrimonio.

Tra i punti in discussione c’è anche la ripartizione della quota destinata agli edifici religiosi dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione. La discussione verterà sulla proposta di dividere la somma di 6000 € tra le due richieste pervenute, avanzate dalla Parrocchia San Pio V e dalla Parrocchia Madonna della Speranza.

Nell’ottica della collaborazione interistituzionale, un’altra proposta all’ordine del giorno riguarda l’accoglimento formale di una richiesta della Regione Marche volta ad ottimizzare le procedure delle conferenze di servizio, raggruppando tre procedimenti in corso di variante

urbanistica. Le mozioni in programma riguardano proposte di miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale, di adozione di un regolamento per la gestione del rischio idraulico e di attivazione della posta elettronica ad uso dei consiglieri comunali. Tutte sono promosse dal gruppo consiliare Città Unica, firmatario anche della prima interrogazione in programma, riguardante la protesta dei commercianti di Zona Ascolani rispetto alle iniziative nel centro città.

L’elenco delle interrogazioni consiliari prosegue con una serie di richieste presentate dal gruppo Grottammare C’è: sull’installazione di lanterna semaforica a chiamata pedonale e attraversamento illuminato sulla Ss16-zona Ischia; sull’aumento della Tari in rapporto all’espletamento del servizio di raccolta rifiuti; sui fatti di cronaca avvenuti in occasione della Fiera di San Martino; su chiarimenti direttamente rivolti al sindaco; sull’espletamento dei servizi inerenti il verde urbano; sullo spostamento della scultura del poeta Mario Rivosecchi. A firma congiunta dei gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Grottammare c’è, l’interrogazione che chiede aggiornamenti relativi alla scultura “Il giovane che declama” di Pericle Fazzini.

I lavori avranno inizio alle ore 16.30 nella Sala Consiliare. La diretta della seduta e le registrazioni di quelle precedenti sono visibili al seguente link: https://www.comune.grottammare.ap.it/consiglio-comunale-on-line/ .