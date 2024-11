SAN BENEDETTO – Rocco Siffredi andrà in scena col suo spettacolo “Siffredi racconta Rocco” l’8 marzo al Palariviera di San Benedetto.

Il pornodivo italiano racconterà in modo avvincente la propria vita e la propria carriera, ripercorrendo anni contraddistinti sì dal successo, ma anche da ansie e forti emozioni, solitudini e conflitti interiori, tra momenti divertenti e momenti poetici. In pratica, una cornice elegante dentro la quale può mettersi a nudo.

Per la prima volta in assoluto, Rocco Siffredi è veramente sé stesso.