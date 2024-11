Di Luigi Tommolini

SAN BENEDETTO – Sono 6 i precedenti tra Sora e Samb in casa bianconera, 5 in campionato e 1 in Coppa giocato il 9 gennaio 1993 e vinto dai rossoblu con il risultato di due gol a uno.

Il bilancio complessivo dei cinque scontri in campionato (i primi quattro in serie C e l’ultimo in serie D) è di 2 vittorie Samb, 2 pareggi e una vittoria dei Ciociari. La Samb ha segnato 8 gol subendone 6.

Il primo incontro porta la data dell’8 ottobre 1933.

Non basta la doppietta nel primo tempo dell’attaccante rossoblu Osvaldo Taffoni ad avere la meglio sul Sora in terra ciociara.

Si gioca sul terreno dello “Sferracavallo” (l’attuale “stadio Claudio Tomei”), in pieno ventennio fascista, la terza giornata di Prima Divisione girone G (terzo livello calcistico dell’epoca, attuale serie C).

I bianconeri riescono a pareggiare grazie alle reti di Francesco Rastelli nel primo tempo e Vasco Donadoni nella ripresa. Dopo due sconfitte, per i rossoblù di Lucinio “Lucio” Palestini c’è il primo punto in Campionato.

Sessantanove anni dopo, l’8 settembre 2002, la Samb di Gabriele Matricciani & Stefano Colantuono neopromossa in serie C1 incappa all’esordio nella prima e unica sconfitta in terra ciociara.

Davanti a oltre mille tifosi rossoblu, il “piattone” di Marco Capparella a metà ripresa fa sorridere il Sora di mister Claudio Di Pucchio, ex centrocampista della Samb nella stagione 1969-70 (34 presenze, 5 reti).

Il 14 marzo 2004 è pareggio 1-1.

Dopo l’esonero di mister Sauro Trillini sulla panchina rossoblu c’è da quattro giorni Salvatore Vullo.

Al “Tomei” la Samb passa in vantaggio grazie alla rete del compianto Tino Borneo alla mezzora del primo tempo.

A metà ripresa viene espulso il mister dei ciociari, futuro coach rossoblu, Eziolino Capuano e, poco dopo la mezzora, i locali pervengono al pareggio con Christian Cimarelli.

Nonostante tutto la Samb inanella l’ottavo risultato utile consecutivo, il tredicesimo in trasferta.

E’ festa grande e vittoria in rimonta (1-2) il 1° maggio 2005 in ciociarìa.

La Samb di mister Davide Ballardini, davanti a migliaia di cuori rossoblu, subisce il gol di Pasquale Luiso sul finire della prima frazione di gioco.

Marco Martini e Luca Cigarini firmano il sorpasso definitivo sulla compagine di Eziolino Capuano e la terza vittoria consecutiva in campionato.

Soltanto la nobile decaduta Napoli di Eddy Reja ai PlayOff riuscirà a fermare (a fatica) il meraviglioso cammino dei rossoblu verso la serie B.

All’esordio stagionale, il 10 settembre dello scorso anno la Samb di Patron Vittorio Massi e mister Maurizio Lauro espugna di nuovo il “Tomei”.

I rossoblu partono a spron battuto e già dopo neanche venti minuti sono in triplo vantaggio con le reti di Alessandro Romairone, Luca Sbardella e Simone Tomassini. Soltanto a tre minuti dal novantesimo i bianconeri di Stefano Campolo accorciano le distanze grazie all’autogol di Luca Scimìa.