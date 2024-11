EUROPA – Correva l’anno 2020, l’Eurogruppo e la Banca centrale europea incominciarono a discutere dei vantaggi e delle sfide relative alla possibilità di introdurre in futuro un euro digitale.

Successivamente, negli ultimi anni, la Bce ha iniziato a pubblicare alcuni rapporti trimestrali con i quali analizzava i progressi progettuali compiuti in vista della distribuzione di un euro digitale e, stando agli ultimi rapporti, il 2026 sarà l’anno decisivo che vedrà l’introduzione della nuova forma di moneta. La digitalizzazione e lo sviluppo crescente dell’AI sta portando ad un mutamento estremo degli aspetti della nostra vita e sta influenzando anche la modalità di pagamento dei cittadini.

Ma che cos’è l’euro digitale? L’euro digitale è una valuta virtuale emessa dalla Bce che avrebbe un valore garantito dallo Stato. Un euro digitale sarebbe, laconicamente, una forma di contante virtuale accessibile a chiunque nell’eurozona. L’euro digitale avrebbe lo status di moneta avente corso legale e quindi necessariamente accettabile da qualsiasi beneficiario.

Dal giorno in cui entrò in circolazione l’euro tangibile, si è trasformato drasticamente il modo in cui le persone effettuano i pagamenti,

da all’ora si evince un costante aumento dell’utilizzo di strumenti elettronici rispetto al contante.

Ad oggi non siamo ancora arrivati una forma di pagamento digitale universale in Europa che compra tutta l’euro zona ma l’Europa sta

cercando, attraverso una stringente regolamentazione, di salvaguardare il ruolo della moneta pubblica e sta analizzando i vantaggi che potrebbe garantire un euro digitale universalmente accettato.

Secondo il legislatore europeo, quest’ultima soluzione non sostituirebbe il contante ma lo accompagnerebbe, in risposta ad una crescente digitalizzazione e preferenza per i pagamenti digitali. Non bisogna confondere l’euro digitale con i consueti strumenti di investimento, a differenza di quest’ultimi il contante digitale non avrebbe rischi e sarebbe facilmente utilizzabile, anche in modalità offline, per mezzo di un’app scaricabile comodamente dal proprio smartphone e distribuita dal proprio istituto di credito bancario.

Ogni cittadino avrà a disposizione un portafoglio virtuale che potrà usufruirne per i pagamenti nazionali o nei Paesi rientranti nella

zona euro. Secondo Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Bce, negli ultimi decenni l’utilizzo della moneta cartacea

è diminuita drasticamente, passando dal 72% delle transazioni nell’anno 2019 al 59 % delle transazioni nel 2022.

Nonostante il crescente mutamento nelle modalità di pagamento, gli italiani si avvalgono ancora molto del contante e prelevano ogni

giorno circa 1 miliardo di euro.

Le preoccupazioni più ricorrenti, a tal proposito, riguardano gli standard di sicurezza e privacy, al quale la Commissione europea ha

presentato e presenterà interventi legislativi mirati, tra cui il Single Currency Package che interviene nella regolamentazione della moneta elettronica.